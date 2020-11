Conte: “Vorrei rimanere all’Inter a lungo. Vicino ad acquistare Van Dijk…”

La fame di vittorie non è calata con il passare degli anni. Antonio Conte è determinato a mantenere le vecchie abitudini anche all’Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato della sua avventura con il club milanese ai microfoni del Telegraph: “La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Perché finire un punto dietro la Juventus, giocare la semifinale di Coppa Italia e poi giocare la finale di Europa League, penso sia stata una grande stagione. Il nostro progetto è solo all’inizio e stiamo creando la base, le fondamenta, per dare a questo club la possibilità di rimanere al massimo livello ed essere competitivo per provare a vincere qualcosa in ogni stagione. So che le aspettative su me stesso sono molto alte e, per questo, molte volte quando non vinci vengo criticato molto. Ma, d’altro canto, avere questa aspettativa significa che le persone mi considerano bravo nel mio lavoro. È importante creare una base solida ed essere preparati, quindi vincere. A volte arrivi e riesci a fare un lavoro incredibile. È successo con la Juventus ed è successo anche con il Chelsea. Ma all’Inter sono arrivato 10 anni dopo che il club aveva vinto e quando non vinci per 10 anni, significa che devi cambiare tante, tante cose e devi avere tempo per farlo”.

MERCATO

Conte ripercorre anche l’avventura al Chelsea, rivelando un aneddoto sul mercato condotto con i Blues: “Ho chiesto due giocatori ed eravamo molto, molto vicini dopo aver vinto il campionato nel 2017. Eravamo in contatto tutti i giorni e ho sempre detto che con questi giocatori avremmo migliorato la squadra del 30%. Da lì abbiamo perso il nostro momento al vertice e la possibilità di rimanerci per tanti anni. Peccato non aver preso Lukaku perché all’Inter sta dimostrando che avevo ragione e Van Dijk sta facendo lo stesso al Liverpool. La storia sarebbe stata molto diversa se fossi stato l’allenatore di Romelu. È un giocatore incredibile e ha ancora molti margini di miglioramento. In un anno all’Inter si è già visto che è migliorato perché vuole imparare e credo di essere un insegnante. Può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo”

FUTURO

Infine Conte si sofferma sui suoi progetti futuri: “Ho questa stagione e un altro anno di contratto con l’Inter, dove ho iniziato un progetto: sinceramente, voglio continuare questo progetto e restare per molti anni perché stiamo costruendo le basi. Ma, sicuramente, nel mio futuro, voglio tornare in Inghilterra per fare un’altra esperienza perché mi è piaciuto molto il mio soggiorno lì e per respirare l’atmosfera in Inghilterra. Per me, per la mia famiglia, vorrei tornare un giorno in Inghilterra perché abbiamo vissuto un’esperienza incredibile e vogliamo riprovarla”.