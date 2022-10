Cori omofobi in Chelsea-Manchester United: i Blues prendono le distanze

Brutto episodio in Chelsea-Manchester United , gara di Premier League conclusasi sull'1-1. Allo Stamford Bridge si sono alzati cori omofobi da parte degli ultras ospiti, ma non solo. Un fatto che non è passato inosservato e che la stessa squadra di Londra ha voluto fortemente condannare.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chelsea ha denunciato appunto il comportamento inappropriato da parte di alcuni tifosi, avversari e non, durante il match contro il Manchester United. "Il Chelsea ritiene qualunque forma di comportamento discriminatorio totalmente inaccettabile e condanna il linguaggio usato. Siamo orgogliosi di supportare la campagna Stonewall's Rainbow Laces (una campagna a favore della visibilità delle persone LGBTQ+ nello sport, ndr) e quanto accaduto oggi è una prova che dobbiamo fare di più per rendere il calcio un gioco per tutti. Quest'anno stiamo educando, celebrando, comunicando e motivando l'alleanza e l'azione per i nostri giocatori, dipendenti, fan e società". Le parole della società che, tra l'altro, sui propri profili social ha mostrato il logo con tanto di arcobaleno, segno appunto della lotta contro le discriminazioni di questo tipo.