Coronavirus, derby di Manchester fatale: 37 decessi per Covid-19

Nonostante il calcio si prepari alla ripartenza dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, gli studi e l’analisi di quello che è accaduto e sta avvenendo continuano. In modo particolare, dopo le polemiche passate riguardo alla possibile diffusione del Covid-19 a seguito di alcune partite di calcio in terra inglese come quella tra Liverpool e Atletico Madrid, o in terra spagnola con Valencia-Atalanta, ecco un altro studio che collegherebbe ben 37 decessi al derby di Manchester avvenuto lo scorso 8 marzo.

Come scrive il The Guardian, le ultime partite importanti giocate in Inghilterra prima della sospensione delle competizioni a causa della pandemia di coronavirus sono diventate oggetto di studi. Una di queste in modo particolare avrebbe causato la morte di ben 37 persone. Secondo il tabloid, uno studio condotto dalla Edge Health, avrebbe rilevato che il derby Manchester United-Manchester City dello scorso 8 marzo sia stato la causa di almeno trentasette decessi correlati a Covid-19. In quell’occasione i Red Devils si imposero 2-0 sui Citizens.