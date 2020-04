Coronavirus, gli allenamenti 2.0 del Tottenham… in conference call

L’emergenza coronavirus obbliga anche le squadre di calcio a qualche sacrificio, specie per quanto riguarda gli allenamenti. Difficile mantenersi in forma tra le mura domestiche, ma forse in casa Tottenham hanno trovato la soluzione.

Allenamenti in versione 2.0 con i giocatori Spurs in conference call, seguiti dallo staff tecnico di Mourinho che non si perde davvero un istante dei loro esercizi. Sui profili social del club ecco il filmato che spiega esattamente questo nuovo sistema di allenamento. Lloris, Alli e gli altri osservati nei minimi dettagli dagli assistenti dello Special One in conference call. Incitamenti, consigli e qualche strigliata per mantenere alta la concentrazione anche da casa. Il Tottenham si è dimostrato geniale…