Coronavirus, Hodgson nella fascia a rischio. Crystal Palace senza tecnico?

L’allarme Coronavirus fa capolino anche in Inghilterra. Negli ultimi giorni si sono intensificate le misure di precauzione, riguardanti specialmente gli anziani. Agli gli over 70 il governo inglese ha imposto regole precise, chiedendo loro di ridurre al minimo spostamenti e contatti con altre persone. Questa scelta rischia di ripercuotersi anche sul calcio. Infatti, il Crystal Palace rischierebbe di trovarsi senza guida tecnica qualora le misure in vigore ora dovessero essere vigenti anche in occasione della ripresa delle competizioni. L’allenatore del club inglese, Roy Hodgson rientra nella fascia maggiormente a rischio. La società segue gli sviluppi e si assicura che il proprio tecnico sia il più riguardato possibile. Ma ovviamente la situazione preoccupa la squadra, che potrebbe dover elaborare soluzioni particolari per avere con sé l’ex Inter e Fulham. Lo riporta il Daily Mail.