Coronavirus, Hudson-Odoi: “Sono in ripresa, ci vediamo presto in campo”

Ha fatto scalpore la positività di un giocatore del Chelsea riscontrata e annunciata ieri. Si tratta di Callum Hudson-Odoi, attaccante dei Blues, che ha sostenuto l’esame e si è prontamente messo in isolamento. Tuttavia, il ragazzo inglese classe 2000 non perde fiducia e si è raccontato con coraggio ai propri followers attraverso i canali social: “Ciao ragazzi, come saprete, ho avuto il virus negli ultimi due giorni, da cui mi sono ripreso”, ha detto in un video inviato dall’auto-isolamento. Seguo le linee guida sulla salute e mi autoisolamento da tutti per la settimana. Spero di vedere presto tutti e spero di tornare in campo molto presto”. Una speranza condivisa da tutto il mondo del calcio.