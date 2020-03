Coronavirus, idea porte chiuse in Premier. Cancellata la festa per il Liverpool?

L’allarme Coronavirus si allarga a macchia d’olio in Europa. Anche il Regno Unito alza le difese, anche se il Primo Ministro Boris Johnson non nega che l’emergenza potrebbe essere già presente nell’isola. Così la Football Association prende in considerazione l’ipotesi di disputare le prossime gare a porte chiuse. Secondo quanto riportato dal Sun, non è da escludersi la possibilità di rimandare in toto alcune gare, facendo slittare il calendario anche di due mesi. Misure straordinarie necessarie per impedire la diffusione del contagio. A essere doppiamente preoccupati saranno i tifosi del Liverpool: la necessità di evitare il contatto potrebbe annullare la festa per l’attesissimo trionfo dei Reds in Premier a distanza di trent’anni dall’ultima volta. Una beffa clamorosa.