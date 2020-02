Coronavirus, Premier a rischio cancellazione? Che beffa per il Liverpool!

Ventisei vittorie e un pareggio. Questo è l’impressionante marcia del Liverpool in Premier League. I Reds possono vantare un vantaggio di 22 punti sulla seconda forza del campionato, il Manchester City. La tabella di avvicinamento al titolo atteso da trent’anni chiede ancora 12 punti, 9 in caso di nuova sconfitta dei Citizens. Tuttavia incombe uno scenario clamoroso che potrebbe rovinare i piani della squadra di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato dal Sun. l’allarme Coronavirus avrebbe preso piede anche in Gran Bretagna, costringendo le autorità a prendere le prime misure precauzionali. Finora nessun evento sportivo inglese è stato intaccato da decisioni governative straordinarie, ma prende corpo il timore di dover gestire le prossime gare del campionato.

IPOTESI – Qualora dovessero manifestarsi casi di Coronavirus, la Premier League potrebbe subire un brusco stop. E, con l’Europeo alle porte, sarebbe complicato recuperare i match sospesi. Così si andrebbe verso una sospensione totale. Cosa accadrebbe in tal caso? Si utilizzerebbero i punti acquisiti fino a quel momento per assegnare le varie posizioni o si cancellerebbe in toto la stagione? L’ultima possibilità spaventa particolarmente i tifosi del Liverpool che aspettano il titolo da trent’anni.