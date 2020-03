Coronavirus, stop definitivo per la Premier? Ecco gli scenari

L’emergenza Coronavirus si abbatte sulla Premier League. Il campionato inglese è costretto a fermarsi in attesa di veder calare l’allarme. Tuttavia, ci si interroga sulla possibilità di riprendere regolarmente lo svolgimento della fase più calda della stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si starebbe valutando di concludere anticipatamente la stagione qualora la situazione legata alla diffusione del Covid-19 si aggravasse in maniera drastica. I tifosi del Liverpool sono già preoccupati: temono che la storica cavalcata dei Reds verso un trionfo atteso da trent’anni possa essere cancellato. Tuttavia, la squadra di Jurgen Klopp dovrebbe essere incoronata anche in caso di stop definitivo: un modo per rendere giustizia all’incredibile serie di vittorie messa a segno. Nel 2020/21 si opterebbe per un allargamento del Premier League a 22 squadre, con cinque retrocessioni al termine della stagione. Si attendono conferme in base agli sviluppi della pandemia.