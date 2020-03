Coronavirus, titolo da assegnare in Premier League al… Crystal Palace: il presidente spiega perché

Nonostante in Premier League non ci siano dubbi su chi debba vincere il campionato, con il Liverpool ampiamente in testa con un vantaggio abissale sulle rivali, lo stop imposto dal coronavirus ha causato non poche polemiche sull’assegnazione della vittoria finale, o sul proseguimento della competizione stessa.

Ed ecco perché, stando così la situazione, c’è chi, come il presidente del Crystal Palace Steve Parish, ha voluto scherzare sui social con un’idea decisamente nuova: assegnare il titolo in base alla classifica delle ultime tre partite. Un modo piuttosto particolare per vincere la Premier League e il motivo è da ritrovare nei risultati del suo club. Il Crystal Palace, infatti, diventerebbe campione dopo aver ottenuto tre vittorie e 9 punti: “Ecco una ragionevole soluzione”, ha scritto su Twitter Parish in modo ironico mettendo in evidenza la speciale classifica che vede il suo club in testa dopo i 3 successi…