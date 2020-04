Coronavirus, Willian racconta la paura: “Preoccupati dopo positività di Hudson-Odoi. L’avevamo abbracciato e non solo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Associated Press, l’esterno offensivo del Chelsea Willian ha raccontato anche alcuni dettagli riguardanti l’ambiente blues a seguito della positività del compagno di squadra Callum Hudson-Odoi al coronavirus. Il brasiliano non ha fatto giri di parole ammettendo i timori suoi e del resto della squadra: “Ci siamo stretti la mano e ci siamo abbracciati”, ha ammesso il classe 1988. “Quindi dopo che è risultato positivo al Coronavirus penso che tutti fossero preoccupati per questo. Ma per fortuna nessuno tra noi compagni ha avvertito alcun sintomo della malattia”.

Willian, che al momento affronta la quarantena con la famiglia in Brasile, potrebbe salutare il Chelsea a fine stagione e liberarsi gratis. Due le principali piste per lui.