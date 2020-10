Courtois, frecciata al Tottenham: “Bale ha scelto squadra sbagliata di Londra…”

Thibaut Courtois non dimentica i suoi trascorsi felici in maglia Chelsea. Il portiere, attualmente al Real Madrid, ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di El Larguero sulla radio Cadena Ser a proposito del trasferimento dell’ex compagno Gareth Bale al Tottenham, squadra londinese e rivale appunto dei blues.

Courtois: “Bale ha scelto squadra sbagliata”

Non le ha mandate certo a dire Courtois al Tottenham facendo una battuta ironica ma allo stesso tempo molto pungente: “Non so cosa si siano detti Bale e Zidane. Quello che c’è stato tra loro è personale. Non so cosa stesse pensando quando era qua ma so che ognuno di noi prende le decisioni migliori per sé”, ha detto il portiere. “Ad ogni modo ho un ottimo rapporto con Gareth. Gli auguro buona fortuna quest’anno anche se gioca per il club sbagliato di Londra. Lui è un grande calciatore”.