Crisi Arsenal, il tecnico del West Bromwich infierisce: “Nostri rivali per la salvezza. Sono sfiduciati e speriamo di batterli”

Samuel Allardyce non ha dubbi. Il tecnico del West Bromwich ha parlato in vista della gara dei suoi contro il Liverpool in ottica delle prossime sfide che possono valere punti importanti per la salvezza. Senza alcun timore, il mister ha inserito l’Arsenal, in piena crisi di risultati, tra le rivali per la permanenza in Premier League.

Come riporta il Sun, Allardyce ha detto: “Dato che sono nelle otto peggiori squadre, allora sì, sono concorrenti per la salvezza. Sono decisamente i nostri rivali nella lotta per la sopravvivenza nella massima serie inglese. L’Arsenal ha perso ancora contro il Manchester City, e anche se non si è trattato in un match per la Premier League, sono sconfitte che si sentono. Sono gare che ti tolgono fiducia e sicuramente si riflettono nella testa dei calciatori”.

E ancora: “Sicuramente devono riflettere sui motivi che li stanno portando nelle zone basse della classifica ma se devo dire la mia, spero che quando li incontreremo potremo batterli e spingerli ancora più in basso. Devo sperarlo per la mia squadra. Ma andrebbe bene comunque battere qualche altra squadra tra le ultime otto. Devo solo convincere i miei calciatori che è possibile. Dobbiamo lavorare ed essere concentrati per fare punti preziosi e risalire in classifica”.