Crisi Tottenham in difesa, Mourinho: “Il problema è l’altezza…”

Il Tottenham continua a concedere occasioni da gol agli avversari. La fase difensiva degli Spurs preoccupa, rivelandosi un vero e proprio tallone d’Achille difficilmente arginabile. Il tecnico José Mourinho ha provato a fornire una sua spiegazione a questo problema: “Giochiamo così bene, creiamo così tanto. All’inizio stavamo subendo molti gol in curva, ma abbiamo fermato questa emergenza. L’altro giorno abbiamo concesso a Brighton una punizione. Ma ci sono cose nel calcio che sono molto difficili da controllare. Quando sono piccolo e sei più alto di me di 15 cm, nel calcio ci sono cose impossibili da contrastare. L’unica soluzione è selezionare la maggior parte dei giocatori alti per far fronte alla fisicità della Premier League o nelle competizioni europee. Ma dobbiamo migliorare, concedere troppi gol ed è molto frustrante”.