Crisi United: attacco spuntato, i tifosi rimpiangono Lukaku

Non c’è pace per il Manchester United: dopo aver trionfato nell’esordio in Europa League contro l’Astana, i Red Devils vanno al tappeto contro il West Ham. Un k.o. pesante, che mette in evidenza anche una certa difficoltà per gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer nell’andare a segno. Così, come riportato dal Daily Mail, i tifosi dello United sono piuttosto preoccupati ed iniziano a rimpiangere l’addio di Romelu Lukaku. Infatti, l’attaccante belga sta attraversando un momento particolarmente idilliaco, con tre centri in cinque gare con l’Inter. Reti che avrebbero fatto comodo al Manchester ancora in cerca del salto di qualità.