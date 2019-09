Crisi United, Carragher demolisce i Gazidis: “Pensano solo ai guadagni”

Tempi duri per il Manchester United. I Red Devils stanno faticando a trovare continuità e risultati in Premier League. L’ottavo posto in classifica con solamente 8 punti in sei partite è indicativo delle difficoltà riscontrate dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer. Jamie Carragher ha provato a fare chiarezza su questa situazione, lanciando pesanti stoccate attraverso “The Telegraph”: “Più recentemente abbiamo visto Ed Woodward (vicepresidente esecutivo dello United ndr.) che si comportava come un superfan dello United, incontrando una serie di leggende del club che teoricamente potrebbero assumere la posizione di direttore sportivo. Nessuno di quelli menzionati ha esperienza in un ruolo così importante nel calcio moderno. Sa più di un lavoro per l’immagine del club. Ma ai Glazers non importa questa situazione perché lo United sta guadagnando soldi indipendentemente da ciò che sta accadendo in campo”. Una vera e propria entrata in tackle.