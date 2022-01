Cristiano Ronaldo furioso: Greenwood non gli passa la palla e lui si sfoga…

Ancora scintille in casa Manchester United

Redazione ITASportPress

Da settimane i media britannici raccontano del malessere di Cristiano Ronaldo. Un mal di pancia contro il tecnico Rangnick e contro alcuni suoi compagni. specialmente i più giovani, colpevoli di non fare le cose come si dovrebbe. Spesso troppo plateale con le sue reazioni, CR7 non starebbe facendo il bene del Manchester United da quando è tornato.

L'episodio avvenuto ieri, nella gara contro il West Ham in campionato, confermerebbe una situazione davvero scottante. Seppur senza mai nominarlo, i giornali d'Oltremanica come il Mirror hanno ipotizzato che alcune delle parole dell'asso porghese fossero riferite a Greenwood, spalla in attacco ed autore di soli sei gol in stagione.

Quanto accaduto ieri sera nella sfida di Premier League potrebbe aver dato una piccola conferma. Il Manchester United ha vinto allo scadere ma a far parlare è stato un mancato assist proprio di Greenwood a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato immortalato dalle telecamere in un attimo di grande nervosismo contro il giovane compagno che nel corso di un'azione ha provato la giocata personale ignorandolo. Qualche momento prima, un altro episodio dopo un calcio di punizione con CR7 visibilmente arrabbiato.

Insomma, non è stato fin qui un grande ritorno in Red Devils per il portoghese che, comunque, almeno via social ha visto gran parte dei tifosi dargli ragione per quanto accaduto nella gara di ieri.