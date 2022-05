Cristiano Ronaldo MVP del mese in Premier League: nessuno come lui al Manchester United

Il portoghese ha vinto il premio come MVP del mese per la seconda volta in stagione.

Redazione ITASportPress

Cristiano Ronaldo (ancora) da record. Sembra essere un disco che si ripete, ma in realtà non è così. Il bomber portoghese sta collezionando ancora risultati incredibili. L'attaccante del Manchester United è stato scelto come il miglior giocatore del mese di aprile in Premier League. Un trofeo da mettere in bacheca, il secondo di questa stagione.

Ad annunciare la "vittoria" del giocatore lo stesso profilo della Premier League con l'omaggio al campione con le sue reti nell'ultimo mese. Per Cristiano Ronaldo si tratta della seconda volta in stagione per quanto riguarda il premio da MVP. Un traguardo che lo porta a superare un altro record.

Come riportato da Opta, infatti, grazie a questo successo CR7 è diventato il giocatore della storia del Manchester United ad aver ricevuto per più volte tale riconoscimento (6). In precedenza, stando a quota 5, il portoghese condivideva questo record con Rooney, ora superato.

Sebbene la stagione dei Red Devils non sia stata positiva, l'ex Juventus ha comunque qualcosa di cui andare orgoglioso...