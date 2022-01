Cristiano Ronaldo: “Non accetto al Manchester United mentalità inferiore alla top 3”

Il portoghese racconta le sue ambizioni per il nuovo anno

CAMBIAMENTI - "Ora siamo in grado di cambiare qualcosa. So come iniziare a cambiare tutto, ma non lo dirò perché non credo sarà etico da parte mia. Quello che posso dire è che possiamo giocare meglio, tutti noi. Il Manchester United deve cambiare la situazione attuale. Non voglio essere qui per essere al sesto, settimo o quinto posto. Sono qui per cercare di vincere e competere per farlo. Penso che stiamo già creando competizione, ma non abbiamo ancora raggiunto il nostro livello migliore. Il Manchester United ha ancora molta strada da fare per migliorare. Rangnick? Da quando è arrivato qualcosa ha cambiato, ma serve tempo non è facile cambiare la mentalità e abbiamo cambiato tanto da quando sono arrivato. Ole, Carrick e ora c'è Rangnick".