Cristiano Ronaldo preoccupato da situazione a Manchester: summit con Jorge Mendes

Momento delicato per il portoghese e tutto il club Red Devils

Questa sera il suo Manchester United giocherà in FA Cup contro l'Aston Villa e la speranza è quella di trovare una vittoria che possa, almeno momentaneamente, riportare un briciolo di tranquillità. Sì, perché l'aria che si respira tra le fila Red Devils è davvero pesante e Cristiano Ronaldo pare risentirne anche a livello psicologico. Come riportato dal The Sun, infatti, l'asso portoghese è preoccupato per il momento dei suoi e teme che l'annata possa essere un flop. Il cinque volte Pallone d'Oro vorrebbe che il suo ritorno in Premier League fosse positivo ma, allo stato attuale delle cose, non sembrano esserci i presupposti giusti perché questo accada.