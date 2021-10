Cristiano Ronaldo record di “anzianità” in Premier League… alla Drogba

CR7 ancora decisivo

Cristiano Ronaldo come Didier Drogba . Il bomber portoghese è stato protagonista del match del Manchester United contro il Tottenham andando a realizzare un gol e fornendo un assist a Cavani. 3-0 il punteggio finale con gol anche di Rashford ma è, come spesso accade, CR7 a prendersi la scena e... un record.

Come scrive anche ESPN, infatti, l'ex bomber di Real Madrid e Juventus ha pareggiato un primato che era detenuto dall'ex centravanti ivoriano Drogba. Cristiano Ronaldo, all'età di 36 anni e 267 giorni, è diventato come l'ex Chelsea, il giocatore più anziano a realizzare un gol e fornire un assist nella stessa partita in Premier League.