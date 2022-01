Cristiano Ronaldo sostituito e furioso, Rangnick: “Scelto il bene della squadra”

Il portoghese è stato cambiato dal mister e non l'ha presa molto bene...

Non basta neppure la vittoria in trasferta contro il Brentford per mettere un po' di serenità all'ambiente Manchester United . In casa Red Devils, infatti, è Cristiano Ronaldo a prendersi la scena ma questa volta per la sua rabbia al momento del cambio. Una sostituzione decisamente poco gradita...

Il portoghese è stato richiamato in panchina da mister Rangnick che ha optato per dare maggiore solidità alla squadra e difendere il vantaggio fino a quel momento maturato. CR7, dal canto suo, ha mostrato tutto il suo fastidio per la decisione andando a sedersi visibilmente agitato e "sbuffante".

SCELTA - Dopo la gara, intervenuto in conferenza stampa, Rangnick ha spiegato quegli attimi che sono diventati subito virali: "Subito dopo la sostituzione, mi ha chiesto perché l'avessi rimosso dal gioco. Ho detto: 'Guarda, ho preso questa decisione nell'interesse della squadra e del club'. Ho deciso di passare a cinque con Harry Maguire e ho portato Marcus Rashford, uno veloce, come ala destra. Penso che la decisione si sia rivelata corretta. Cristiano era infelice. È un marcatore, vuole restare in campo e provare a segnare. Ma per noi era più importante giocare in modo compatto, avere forze fresche in campo e giocatori che sanno fare bene di testa per difendersi dai calci piazzati. Dopo il nostro terzo gol gli ho detto: 'Ascolta Cristiano. Capisco che sei ancora molto ambizioso e vuoi segnare gol. Ma forse quando diventerai allenatore tra un paio d'anni, prenderai la stessa decisione'. Non mi aspettavo che mi abbracciasse al cambio. Conosco i marcatori, capisco come pensano. Ma prendo decisioni nell'interesse della squadra".