Crollo Manchester City e record negativo: ha già subito gli stessi gol presi nell’intera passata stagione

Terzo posto in classifica, 38 punti all’attivo. Ben distante dalla vetta occupata dal Liverpool, fermo a quota 52 ma con una gara in meno. L’annata del Manchester City è, fino ad ora, problematica in Premier League. La squadra di Pep Guardiola, sconfitta nella serata di ieri dal Wolverhampton, può definirsi in crisi.

Numeri alla mano, infatti, i Citizens sono parenti lontani di quella corazzata capace di vincere il titolo la passata stagione. A confermarlo sono le statistiche. In modo particolare quella dei gol presi. Il Manchester City ha subito 23 gol in Premier League in 19 partite in questa stagione – esattamente quante ne ha subite nell’intera stagione 2018/19.