Crollo Tottenham: k.o. 1-0 contro il Southampton, Champions più lontana

Il nuovo anno non si presenta nel migliore dei modi a José Mourinho e ai tifosi del Tottenham. Gli Spurs vanno al tappeto in casa del Southampton. A rompere l’equilibrio ci pensa subito Ings, bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco, ad eludere la marcatura di Alderweireld e a battere Gazzaniga. Il Tottenham accusa il colpo e fatica a organizzare una reazione efficace. La partita diventa presto nervosa con ripetute interruzioni di gioco e varie ammonizioni: saranno sei i cartellini gialli, tre per parte. Nella ripresa la musica non cambia. Il Southampton si rende pericoloso in contropiede. L’unico sussulto arriva da Lucas che sfiora il gol e reclama un possibile rigore nel finale. Non basta per strappare il pareggio. Gli Spurs escono sconfitti e vedono riallontanarsi la zona Champions, ora distante sei lunghezze.