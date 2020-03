Crouch difende Dier: “Anch’io ho sfiorato la rissa con un tifoso”

Capita a tutti di perdere la pazienza. Nemmeno i calciatori professionisti sono esenti da questo lato umano. L’ultimo esempio viene dal giocatore del Tottenham Eric Dier: dopo l’eliminazione degli Spurs dalla FA Cup per mano del Norwich ai calci di rigore, l’inglese è stato immortalato mentre saltava le transenne e saliva nella tribuna per litigare con un tifoso. Il motivo della rissa? La difesa dello stesso Dier nei confronti del fratello, attaccato dal supporter. L’ex attaccante Peter Crouch ha preso apertamente posizione a favore del collega con un articolo pubblicato sul Daily Mail.

RICORDI – La vecchia conoscenza di Tottenham e Liverpool ha svelato anche un particolare aneddoto: “L’ultima partita della stagione 2010-11 non era stata particolarmente memorabile. Il Tottenham ha giocato a Birmingham al White Hart Lane e abbiamo vinto 2-1 grazie al gol dell’ultimo minuto di Roman Pavlyuchenko. Ricordo il giorno così vividamente, tuttavia, a causa di un incidente durante il nostro giro d’onore. C’era una parte dello stadio in cui avevo un fan – un termine che uso vagamente – che si è fatto sentire in quasi tutte le partite. Mentre la squadra passeggiava per un’ultima volta, attirò di nuovo alla mia attenzione. Mi disse: ‘Ehi Crouch! Mi fai schifo!’. Mi aveva usato quel tipo di linguaggio per tutta la stagione, ogni volta che ero a portata di mano. Quando ricominciò da me, ero abbastanza stanco. Avrei dovuto mordermi la lingua in quanto calciatore professionista, ma non potevo più trattenermi.’Qual è il tuo problema?’, gli ho chiesto. ‘Tutti gli altri qui sono fan, quindi cosa sei?’. La mia risposta lo ha spiazzato e lui mi ha replicato: ‘Non ce l’ho con te personalmente. A parte il tuo calcio, il tuo calcio è un casino!'”. Stesso discorso per l’esperienza al QPR: “Fin dall’inizio della mia carriera, non ho avuto dubbi su quanto possano essere viziosi gli abusi e sull’impatto che hanno sulla tua famiglia. Mio padre, Bruce, era solito sedersi sugli spalti e sentire la gente gridarmi ‘Sei uno spettacolo orrendo’ e ‘Torna al circo’. Alla fine, non riuscì più a tollerarlo. C’era una partita a Gillingham quando giocavo a QPR, quando sono andato a metà strada verso il tunnel per vedere mio padre nel mezzo di una vera e propria rissa sugli spalti dopo che era scattato. Papà può gestire se stesso, ma se avessi avuto un fratello minore che veniva spinto in giro, direi che probabilmente sarei salito per unirmi e proteggerlo. Perché Dier dovrebbe essere nei guai per voler difendere la sua famiglia? Non ha senso. Come calciatore sei condizionato a sopportare gli abusi, ma non credo che diventi mai facile per quelli più vicini a te. Mia madre, Jayne, finiva in lacrime per alcune delle cose che aveva sentito durante la prima parte della mia carriera e ha smesso di vedermi giocare per un buon numero di anni”.