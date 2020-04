Crouch fa la sua top 11 di Premier League con i calciatori stranieri: c’è anche un italiano…

Peter Crouch è solito far parlare di sé per dichiarazioni spesso curiose. Ma questa volta, l’ex bomber inglese, ha deciso di parlare unicamente di calcio e dei migliori stranieri di sempre che abbiano giocato in Premier League.

Nella top 11 fatta dall’ex centravanti, ecco spuntare anche un italiano. Parlando al Daily Mail, ecco le scelte di Crouch: “Sto schierando una formazione ad albero di Natale con il 4-3-2-1 e credo che sia una squadra che sappia far girare il pallone. Sicuramente inserisco Irwin. Anche se veniva schierato spesso a sinistra era versatile e poi dovevi vederlo giocare senza palla. A centrocampo era difficile. E in attacco mi dispiace tener fuori Aguero, ma Bergkamp e Zola era impossibile non metterli”. Ecco la squadra intera scelta da Crouch: 4-3-2-1 con Schmeichel; Evra, Van Dijk, Kompany, Irwin; Silva, Vieira, De Bruyne; Bergkamp, Zola; Henry.