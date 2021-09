Crouch: “Salah un fenomeno, ma a Liverpool preferiscono Torres e Suarez”

Secondo Peter Crouch, Mohamed Salah non sarebbe sufficientemente celebrato dai tifosi del Liverpool

Da quando è arrivato a Liverpool, Mohamed Salah ha letteralmente svoltato la sua carriera. Da ottimo attaccante, l'egiziano è diventato un campione a tutto tondo, capace di trascinare i Reds alla conquista della Champions prima e della Premier League poi. Eppure l'ex Fiorentina e Roma non è celebrato come meriterebbe. Ne è convinto Peter Crouch, che spiega le sue impressioni al Daily Mail: "Salah è un fenomeno, tuttavia si ha la sensazione che non venga apprezzato a sufficienza. Forse perché i numeri sbalorditivi che produce ogni stagione sono diventati la norma, ma se lo si confronta con Torres e Suarez risulta che questi ultimi due siano più apprezzati dai tifosi e visti come qualcosa di speciale, anche se Salah ha qualcosa in più di loro. Credo che questo sia dovuto al fatto che Salah gioca in una squadra ricca di stelle a differenza degli altri due, probabilmente se giocasse in uina squadra media ci sarebbe molta più ammirazione nei suoi confronti".