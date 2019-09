Crouch, stoccata all’Arsenal: “Contro questi Gunners segnerei anch’io”

L’Arsenal continua a balbettare in Premier League. Dopo un ottimo avvio, i Gunners sono pericolosamente scivolati lontano dalla vetta occupata dal Liverpool, complici una sconfitta e due pareggi negli ultimi tre incontri. Peter Crouch si è soffermato su questa crisi attraverso un articolo del Daily Mail. L’ex attaccante inglese ha individuato nella retroguardia il vero punto debole dei londinesi. Queste le parole più salienti: “Ho adorato affrontare l’Arsenal durante la mia carriera. Ho segnato nove volte contro di loro- il mio miglior totale contro qualsiasi singolo avversario – e solo Wayne Rooney (12), Robbie Fowler e Harry Kane (entrambi 10) possono migliorare quel totale. Dato come si stanno difendendo in questa stagione, avrei immaginato anche le mie possibilità contro di loro adesso”. Una provocazione che rende l’idea del momento no dell’Arsenal.