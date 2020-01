Crouch svela: “Bale super grazie ai fagioli stufati. Li ho provati anch’io, ma…”

A volte sono i dettagli a fare la differenza. Questione di poco, anche di un alimento. E’ il caso di un aneddoto svelato da Peter Crouch, riguardante Gareth Bale, ex compagno ai tempi del Tottenham, nel corso di un’intervista rilasciata a FourFourTwo: “Il segreto del successo di Bale sono i fagioli stufati. Dopo la partita contro l’Inter, quando demolì Maicon correndo su e giù per la fascia, gli chiesi come avesse fatto. Poi ho cominciato a seguirlo da vicino e ho notato che non andava mai in palestra, ma mangiava sempre fagioli stufati in salsa di pomodoro”. Tutto facile… o forse no: “Ho cominciato a fare lo stesso, ma senza grossi risultati. Evidentemente alcuni fagioli sono magici, altri no. Di recente ho parlato con Scholes e ha ammesso che mangiava le stesse cose prima delle partite”.