Crystal Palace, Parish: “Ripresa Premier League? Più sicuro dell’andare al supermercato…”

Tanti dubbi sulla ripartenza dei campionati. In Italia, Spagna e Inghilterra si ipotizzano le date per rivedere le squadre in campo a competere.

Steve Parish, presidente del Crystal Palace, tramite le colonne del Times ha parlato del protocollo che la Premier League sta mettendo a punto per permettere la ripresa del campionato e la sua conclusione: “Ho visto tutte le proposte riguardanti allenamenti e viaggi delle squadre di Premier League. Ci saranno sicuramente delle sfide, ma queste proposte offrono un livello di protezione a giocatori, staff e ufficiali di gara che credo renderanno il calcio della Premier League uno dei luoghi più sicuri nella fase della convivenza”. E a rincarare la dose… “Di certo il campo sarà molto più sicuro che un viaggio al supermercato”, ha concluso il patron del Crystal Palace Parish.