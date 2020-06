Per il Crystal Palace è un giorno triste. Il club inglese, infatti, perde la sua storica mascotte. Si tratta dell’aquila calva nordamericana ribattezzata Kayla. Il rapace, assistito da Eagle Heights Wildlife Foundation, è morto oggi a 28 anni per un infarto. Lo ha confermato l’associazione ai Sky Sport UK. Per diverse stagioni, il volatile è stato uno dei simboli del club inglese allo stadio Selhurst Park.