Cuore d’oro Mané: paga 270 mila euro per far costruire una scuola in Senegal

L’attaccante del Liverpool Sadio Mané, chiusa la sua straordinaria stagione calcistica che lo ha visto trionfare in Champions League e piazzarsi al secondo posto in Premier, ha passato le sue vacanze in Senegal, sua nazione. Il calciatore africano non ha partecipato alla Coppa d’Africa ma ha pensato bene di aiutare i suoi connazionali con nuovi progetti per la comunità. Nella sua città natale di Bambali, l’attaccante del Liverpool che ha già costruito uno stadio, un ospedale e una moschea, ha stanziato la somma di euro 270.000 per far costruire una scuola. Mane inoltre ha stanziato dei soldi per le famiglie indigenti.