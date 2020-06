Cuore d’oro Rashford: raccolti fondi da 3 milioni di pasti per i bisognosi

Marcus Rashford è abituato a lasciare il segno in campo con gol e assist preziosi per il Manchester United. L’attaccante inglese, però, sa anche “segnare” fuori dal terreno di gioco abituale. Lo ha dimostrato aiutando FareShare, come ha rivelato lo stesso giocatore via Twitter: “Ho una grande notizia, ragazzi! Avevamo l’obiettivo che entro la fine di giugno FareShare sarebbe stato in grado di fornire 3 milioni di pasti a persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo”. Un grande traguardo per aiutare chi si è ritrovato privo della possibilità di un pasto a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus.