Da calciatore a consulente finanziario: Ozil cambia vita… aspettando l’Arsenal

Dai gol alle valutazioni di carattere economico e finanziario. La vita di Mesut Ozil sembra destinata a cambiare nei prossimi mesi. L’attaccante tedesco dell’Arsenal, infatti, è pronto a intraprendere una carriera da consigliere strategico, unendosi al fondo di capitale di rischio americano Class 5 Global. La società ha sede a San Francisco e sta cercando di attrarre finanziamenti di capitale di rischio per gruppi di start-up online. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ozil sarebbe entusiasta del progetto: “Sono entusiasta di dare forma e lavorare alla mia carriera post-calcistica mentre sto ancora giocando attivamente a calcio”.

RAPPORTO DIFFICILE

La soluzione porta un pizzico di entusiasmo dopo un momento difficile per lo stesso Ozil. Infatti il giocatore è fuori dalla lista dei Gunners in Europa League e non sta trovando particolare spazio nemmeno in Premier League. Dunque il rapporto lavorativo sembra davvero destinato ad arrivare a un punto di rottura.