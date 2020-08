Da ‘Cashley Cole’ a Willian: tutti i giocatori che hanno vestito le maglie dei rivali

Il futuro di Willian è rimasto incerto fino all’ultimo. Il brasiliano arrivato al Chelsea nel 2013 ha lasciato il club dopo 330 presenze, 63 gol e 5 trofei, di cui uno conquistato con Maurizio Sarri in panchina. Il brasiliano sembrava vicino al ritorno in Patria, ma all’ultimo ha trovato una collocazione che non piacerà ai tifosi Blues.

WILLIAN PASSA ALL’ARSENAL

Secondo quanto confermato dalla totalità dei media inglesi, Willian giocherà con l’Arsenal per le prossime 3 stagioni. L’ex Shaktar ha firmato un contratto da 4 milioni e mezzo l’anno approdando ad una squadra che ha una forte rivalità con il Chelsea. Willian cambia dunque squadra e non città, ma non è l’unico giocatore della storia dei due club ad aver vestito entrambe le maglie. Fabregas era cresciuto nel settore giovanile dei Gunners, ma nel 2014 aiutò il Chelsea di Mourinho a vincere la Premier League. Discorso simile per Cech che dopo aver vinto una Champions e altri titoli con i Blues ha firmato con l’Arsenal nel giugno del 2015. William Gallas fece addirittura il ‘triplete’ delle squadre londinesi vestendo in carriera le maglie di Chelsea, Arsenal e Tottenham. Come dimenticare anche Ashley Cole che dopo aver vinto il titolo degli ‘invincibili’ con Wenger passò ai Blues ricevendo il soprannome di ‘Cashley Cole’.