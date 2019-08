Dalla Spagna: giallo De Gea, il portiere non ha ancora rinnovato il contratto con il Manchester United

Rischia di aprirsi un caso all’interno del Manchester United. David De Gea, come riporta Sport, non ha ancora rinnovato il proprio contratto, malgrado l’offerta formulata nei suoi confronti da parte del club. Una notizia che potrebbe stravolgere i piani degli inglesi, con il portiere che andrà infatti in scadenza nel giugno 2020 e che, dal prossimo gennaio, potrà essere libero di firmare un precontratto per la prossima stagione con qualunque club a parametro zero.

Nel caso di perdita del giocatore spagnolo, i Red Devils si troverebbero costretti ad intervenire sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore.