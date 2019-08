Dalla Spagna: il futuro di Eriksen è al Real o al Manchester United

Christian Eriksen è in uscita dal Tottenham. Il centrocampista danese, secondo quanto raccolto da AS, è destinato a lasciare gli Spurs, club con il quale, nell’ultima stagione, ha raggiunto la finale di Champions League, poi persa nel derby inglese con il Liverpool. E stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, sono due le destinazione possibili per il giocatore: Real Madrid o Manchester United.

I blancos sono da tempo sulle tracce di Eriksen, il quale rappresenterebbe un’alternativa nel caso di mancato arrivo di Paul Pogba. Nelle ultime ore, però, sono i Red Devils ad aver accelerato in maniera decisa per il centrocampista, ritenuto da Solskjaer un elemento in grado di alzare notevolmente il livello qualitativo della propria rosa.