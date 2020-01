Dall’Inghilterra, Aguero può lasciare il City: ecco la possibile destinazione

Il ciclo vincente del Manchester City ha un pilastro solido che ha vissuto questa incredibile epopea. Si tratta di Sergio Aguero. L’attaccante argentino ha sposato la causa dei Citizens, trascinandoli a suon di gol verso incredibili successi. Quattro i campionati conquistati con il club inglese. Tuttavia, le strade di Aguero e del City potrebbero presto separarsi. Il Kun ha il suo contratto in scadenza nel 2021 e, anche se la società gli ha lasciato carta bianca sul suo futuro, il bomber argentino potrebbe decidere di trasferirsi altrove, magari per avvicinarsi alla sua famiglia rimasta in Argentina. E l’ipotesi più concreta è l’Inter Miami di David Beckham. Lo riporta il Sun. I prossimi mesi saranno cruciali nella sua decisione finale.