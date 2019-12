Dall’Inghilterra: Ancelotti-Everton, tutto fatto. Lunedì la presentazione

Nemmeno il tempo di rifiatare che per Carlo Ancelotti arriva, dopo l’esonero di Napoli, una nuova occasione in panchina. Il tecnico, fra i più titolati di sempre, tornerà in Premier League e allenerà l’Everton, che di conseguenza chiuderà il rapporto con Duncan Ferguson a causa degli scarsi risultati di questo avvio di stagione (formazione ai margini della zona retrocessione). Dall’Inghilterra arrivano solamente conferme: Ancelotti firmerà con la squadra di Liverpool nel weekend e lunedì verrà ufficialmente presentato alla stampa. Sarà, inoltre, già in tribuna a Goodison Park per la sfida con l’Arsenal di sabato pomeriggio (ore 13.30).

