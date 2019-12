Dall’Inghilterra, Aubameyang è un caso: interrotte le trattative per il rinnovo

Piove sul bagnato in casa Arsenal. Non solo i problemi di risultati sul campo, ma anche qualche grana tecnica. In modo particolare alcuni big dei Gunners sarebbero stufi di queste stagioni incolore. Su tutti, il bomber del Gabon Pierre-Emerick Aubameyang.

Stando ai rumors provenienti dall’Inghilterra, infatti, l’attaccante avrebbe deciso che la sua avventura con l’Arsenal terminerà nel corso della prossima estate. Come riporta il Daily Mirror, Aubameyang ha interrotto le trattative per il possibile rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2021 e si prepara ad essere ceduto. Sul classe 1989 ex Milan e Borussia Dortmund potrebbe farsi avanti anche il Barcellona.