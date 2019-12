Dall’Inghilterra, due club tentano Ancelotti: i possibili scenari

Archiviata l’esperienza al Napoli, conclusa per volontà del club azzurro, Carlo Ancelotti potrebbe ripartire dalla Premier League. Il tecnico azzurro piace a due club inglesi: si tratta di Arsenal e West Ham. Lo riporta l’Indipendent. I Gunners sembrano in netto vantaggio, ma non si escludono clamorose sorprese. Per Ancelotti si tratterebbe di un ritorno sia in Premier League che in Inghilterra. Infatti, l’ex allenatore del Napoli ha allenato il Chelsea tra il 2009 e il 2011, vincendo il campionato inglese al primo colpo.