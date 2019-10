Dall’Inghilterra: folle offerta di Bin Salman per l’acquisto del Manchester United

Potrebbe esserci una clamorosa svolta nel futuro del Manchester United. Secondo quanto raccolto dal Mirror, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Bin Salman avrebbe infatti manifestato il desiderio di acquistare il club. 4,5 miliardi di euro l’ingente cifra che verrebbe messa sul piatto per acquisire il pacchetto di maggioranza dei Red Devils, oggi di proprietà della famiglia Glazer.

Un passaggio societario potrebbe rappresentare per lo United un’occasione per invertire la rotta, dopo anni di delusioni. Anche in questa stagione gli inglesi, reduci dal pareggio per 1-1 con il Liverpool, stanno faticando non poco, tanto che in Premier League occupano solamente il tredicesimo posto con i loro 10 punti conquistati in nove gare di campionato.