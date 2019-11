Dall’Inghilterra: Guardiola può lasciare il Manchester City

Clamorosa indiscrezione lanciata dal Mirror: il matrimonio tra Pep Guardiola e il Manchester City è fortemente a rischio. Infatti, nonostante il contratto del tecnico spagnolo abbia durata fino al 2021, l’ex Barcellona potrebbe lasciare i Citizens al termine dell’attuale stagione. Al momento l’allenatore mantiene il massimo riserbo sulla sua situazione contrattuale. Non è noto se può utilizzare una clausola rescissoria per divorziare dal club. Al momento non è nemmeno nota la possibile destinazione anche se si parla continuamente di un ritorno al Bayern Monaco.