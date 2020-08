Dall’Inghilterra, il Manchester City ha dubbi su Guardiola: spunta Pochettino

Pep Guardiola è ancora il manager del Manchester City, ma per quanto tempo ancora? Le parti in causa hanno iniziato a fare le proprie valutazioni per il futuro. La posizione del mister non è più così solida vista anche la recente eliminazione dalla Champions League e la conclusione della stagione con nessun titolo conquistato. Dall’Inghilterra sono convinti che i dirigenti stiano veramente mettendo in dubbio la sua permanenza alla guida dei Citizens.

Manchester City: se salta Guardiola c’è Pochettino

Il tecnico catalano non ha comunicato niente al club e lo stesso è avventuo in direzione opposta… per ora. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, Mauricio Pochettino sarebbe entrato nei radar del Manchester City come possibile sostituto di Pep Guardiola. Dopo la bruciante eliminazione in Champions, è stato sancito il fallimento del catalano a livello europeo e questo non è piaciuto ai vertici societari che stanno analizzando tutti i risultati ottenuti nel corso della sua esperienza. In caso di addio, dunque, l’argentino ex Tottenham, che ha sempre mostrato il desiderio di tornare ad allenare in Premier League, sarebbe il principale candidato. Julian Nagelsmann del sorprendente Lipsia è un altro nome gradito.

