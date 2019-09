Dall’Inghilterra: il Manchester United pensa a Pochettino

Momento complicato per il Manchester United. I Red Devils non hanno certo iniziato la stagione nel migliore dei modi, con appena otto punti conquistati nelle prime sei giornate di Premier League. Un ruolino di marcia che sta mettendo in forte discussione la permanenza di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina, con la dirigenza del club che si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un sostituto.

POCHETTINO – Secondo quanto raccolto da Talksport, loUnited avrebbe messo nel mirino l’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino. L’argentino, reduce da una stagione in cui ha portato gli Spurs fino alla finale di Champions League, è però ambito da altre big europee e, nelle scorse ore, ha strizzato l’occhio al Real Madrid, formazione anch’essa in difficoltà in questo segmento iniziale di stagione.