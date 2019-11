Dall’Inghilterra, il retroscena: Pochettino furioso per il mancato arrivo di Coutinho in estate

Tempi duri per il Tottenham. Gli Spurs, dopo la scorsa brillante stagione, che li ha visti arrivare fino alla finale di Champions League, stanno vivendo mesi alquanto complicati. La formazione di Mauricio Pochettino, in Premier League, occupa solamente il quattordicesimo posto, con il magro bottino di 14 punti conquistati in dodici giornate. Ed un particolare retroscena che vede protagonista proprio il tecnico argentino è stato raccontato in queste ore dal Sun.

COUTINHO – L’allenatore sarebbe furioso con la società per il mancato arrivo in estate di Philippe Coutinho, che ha lasciato Barcellona per approdare al Bayern Monaco. Pochettino, che ha già allenato il fantasista ai tempi dell’Espanyol, riteneva infatti il brasiliano l’elemento chiave dal quale intraprendere un progetto di rifondazione.