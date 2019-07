Dall’Inghilterra, indiscrezione su Ceballos: l’Arsenal spenderà 17 milioni per un solo anno

Pochi giorni fa l’ufficialità del trasferimento in Premier League. Dani Ceballos, centrocampista spagnolo, è diventato un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il Real Madrid lo ha lasciato partire in prestito ai Gunners dove potrà giocare con continuità e dimostrare il suo valore, già fatto vedere anche nell’Europeo U21 con la Spagna.

Il classe ’96, però, come riporta il Sun, costerà parecchio alla squadra allenata da Emery. Infatti, nelle casse del Real Madrid entreranno 17 milioni di euro che l’Arsenal dovrà pagare per un solo anno di prestito. Tra stipendio e altre spese, Ceballos sarà davvero un colpo caro per i Gunners.