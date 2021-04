Dall’Inghilterra, Manchester City esagerato: Messi-Haaland la coppia dei sogni

Vincere la Premier League non basta più al Manchester City. L’obiettivo dichiarato è la Champions League. Lo è da quando, nel 2016, è arrivato Pep Guardiola sulla panchina del club inglese. Ma non basta solo il tecnico spagnolo: ora servono anche nuovi innesti per puntare sempre più in alto. E secondo quanto riportato dal Sun ci sarebbero già due grandi nomi sul taccuino dei Citizens.

DOPPIETTA

Infatti, secondo quanto riportato dal giornale inglese, il City avrebbe messo gli occhi su Leo Messi, cercando così di riformare il binomio con Guardiola che ha portato due Champions in quattro stagioni al Barcellona. Il secondo grande nome è quello di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Il giocatore norvegese promette di essere protagonista assoluto nelle prossime stagioni e riuscire a tesserarlo sarebbe sicuramente un colpo importante, mettendosi in pole position per gli anni a venire. Ovviamente non sarà un compito semplice realizzare questa doppietta.