Dall’Inghilterra: Manchester City pronto a lasciar partire Aguero

Clamorosa indiscrezione, quella riportata dal Sun. Secondo quanto raccolto dal tabloid inglese, il Manchester City, nel caso in cui venga confermata la squalifica per due anni dalle competizioni europee, sarebbe disposto a lasciar partire Sergio Aguero. L’argentino, che andrà in scadenza di contratto con i Citiznes nel 2021, compirà il prossimo giugno 31 anni e potrebbe quindi non avere più l’opportunità di non disputare la Champions League. Ecco quindi che il club avrebbe manifestato l’intenzione di non opporsi ad un’eventuale richiesta del Kun di cambiare aria.