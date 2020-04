Dall’Inghilterra: Manchester City, una partita di addio per celebrare David Silva

L’esperienza di David Silva al Manchester City si concluderà al termine della stagione. Il centrocampista è infatti destinato all’Inter Miami di David Beckham, club con il quale tenterà l’avventura in Major League Soccer. Il rischio, tuttavia, è che a causa dell’emergenza Coronavirus che ha imposto lo stop ai campionati il percorso dello spagnolo con i Citizens si sia già concluso, senza che il giocatore abbia potuto salutare i tifosi inglese. Ecco quindi che il City, secondo quanto raccolto dal Daily Mail, starebbe pensando di organizzare una partita per celebrare David Silva qualora il torneo di Premier League non dovesse riprendere.

